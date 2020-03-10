Футболист сборной Украины покинет "Селтик" из-за нехватки игровой практики
10 марта, 2020, 10:51
Полузащитник "Селтика" Марьян Швед планирует покинуть шотландский клуб, если и в дальнейшем не будет получать место в стартовом составе
Об этом сообщает Football Insider.
22-летний украинец недоволен, что редко попадает в заявку команды на матчи чемпионата Шотландии, и готов перейти в новый клуб в летнее трансферное окно.
Главный тренер "Селтика" Нил Леннон считает, что вингер - большой талант, но он еще не дорос до уровня других атакующих игроков команды. Тренерский штаб убежден, что Шведу нужно время, чтобы привыкнуть к шотландской лиге и интенсивности игрового стиля команды.
Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После перехода в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.
- 6 февраля "Селтик" исключил Марьяна Шведа из заявки на плей-офф Лиги Европы.
- В ноябре 2019-го сообщалось, что Марьян Швед может перейти в другой клуб на правах аренды.
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