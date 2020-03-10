Футболист сборной Украины покинет "Селтик" из-за нехватки игровой практики

10 марта, 2020, 10:51

Полузащитник "Селтика" Марьян Швед планирует покинуть шотландский клуб, если и в дальнейшем не будет получать место в стартовом составе

Об этом сообщает Football Insider.

22-летний украинец недоволен, что редко попадает в заявку команды на матчи чемпионата Шотландии, и готов перейти в новый клуб в летнее трансферное окно.

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон считает, что вингер - большой талант, но он еще не дорос до уровня других атакующих игроков команды. Тренерский штаб убежден, что Шведу нужно время, чтобы привыкнуть к шотландской лиге и интенсивности игрового стиля команды.

Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После перехода в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.