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Espreso.tvОбществоДва температурных рекорда: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 140 лет

Два температурных рекорда: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 140 лет


фото: reuters
Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже 6,8 °, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°", - говорится в сообщении.

Еще один рекорд был установлен ночью 8 марта - температура не опустилась ниже 7 ° тепла, на 2,2 ° выше рекорда, установленного в 1906 году.

В обсерватории отметили, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5 ° и соответствует климатической норме первой декады апреля.

С начала марта в Киеве было установлено семь температурных рекордов.

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