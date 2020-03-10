Два температурных рекорда: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 140 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже 6,8 °, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°", - говорится в сообщении.

Еще один рекорд был установлен ночью 8 марта - температура не опустилась ниже 7 ° тепла, на 2,2 ° выше рекорда, установленного в 1906 году.

В обсерватории отметили, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5 ° и соответствует климатической норме первой декады апреля.

С начала марта в Киеве было установлено семь температурных рекордов.