Досрочные парламентские выборы при потере управляемости страной могут очень дорого стоить для страны - Арсений Яценюк на "Радио НВ"

10 марта, 2020, 22:32

"Если назначенное правительство не справится со своей работой, уже осенью, в случае падения правительства, начнется активная раскачка политической ситуации с целью проведения досрочных парламентских выборов", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер парти "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ" 10 марта

Отвечая на вопрос ведущего Валерия Калныша о перспективах досрочных парламентских выборов, он подчеркнул: "Я не отношусь к фан-клубу президента Зеленского, так же как и президент Зеленский тоже не член моего фан-клуба. Но в 2020 году, учитывая те вызовы и проблемы, которые есть в Украине - экономические, политические, оборонные, военные, - досрочные парламентские выборы при потере управляемости страной могут очень дорого стоить стране".

"Поэтому сейчас основная ответственность - президента, правительства, парламента и его фракции - восстановить управляемость в государстве и не допустить политического, экономического, финансового кризиса и катастрофы безопасности", - подчеркнул Арсений Яценюк.