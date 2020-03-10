Досрочные парламентские выборы при потере управляемости страной могут очень дорого стоить для страны - Арсений Яценюк на "Радио НВ"
Отвечая на вопрос ведущего Валерия Калныша о перспективах досрочных парламентских выборов, он подчеркнул: "Я не отношусь к фан-клубу президента Зеленского, так же как и президент Зеленский тоже не член моего фан-клуба. Но в 2020 году, учитывая те вызовы и проблемы, которые есть в Украине - экономические, политические, оборонные, военные, - досрочные парламентские выборы при потере управляемости страной могут очень дорого стоить стране".
"Поэтому сейчас основная ответственность - президента, правительства, парламента и его фракции - восстановить управляемость в государстве и не допустить политического, экономического, финансового кризиса и катастрофы безопасности", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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