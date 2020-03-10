Даешь палец, а он хочет откусить руку Беленюк отказался бороться с конкурентом по сборной за право представлять Украину на Олимпиаде-2020

10 марта, 2020, 16:18

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что не собирается уступать место на Олимпиаде-2020 конкуренту по сборной Украины Семену Новикову, который выиграл ЧЕ

Об этом сообщает iSport.ua.

По словам Беленюка, несмотря на то, что Новиков получил золото чемпионата Европы-2020, на Олимпиаде в Токио Украину в категории до 87 кг будет представлять именно он.

"Семен поехал на чемпионат Европы только по доброй воле моего тренера и самого меня. Именно я должен был ехать на ЧЕ, но поскольку он парень молодой и талантливый, то пусть он представит нашу страну. Но вы понимаете, когда ты даешь человеку палец, а он хочет откусить руку - это не в наших традициях. Думаю, Семен сможет проявить себя на следующих Олимпийских играх, или не в этой категории. Пусть тренируется и работает, но на этой Олимпиаде в этой категории именно я буду представлять Украину, если со мной все будет хорошо", - сказал Беленюк.

Читайте также: Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг, где выступает Жан Беленюк

Он добавил, что Новикову некорректно требовать от него контрольный поединок за право представлять Украину на Играх-2020.

"Если бы была спорная ситуация, я был бы готов к такой схватке. Но я считаю, что Семену в данной ситуации, некорректно требовать такие поединки. Как говорят: не делай людям добро и тебе не будет плохо. В таких ситуациях тренер не станет вместо проверенного спортсмена отправлять молодого, поскольку кроме спекуляций на этой теме, ничего это не даст. Парень сильный и перспективный, мне не жалко, но вы же имейте совесть, люди добрые. Поэтому, я буду представлять Украину на Олимпийских играх 2020 году в весовой категории 87 кг", - заверил Беленюк.

Напомним, 9 марта дзюдоистка Дарья Билодид и борец греко-римского стиля Жан Беленюк признаны лучшими спортсменами Украины 2019 года.

Читайте также: 10 крупнейших спортивных побед Украины в 2019 году