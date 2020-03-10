Чтобы удержать гривну: НБУ продал $ 150 млн за 30 минут торгов на межбанке
Об этом сообщает "Лига.Финансы", ссылаясь на представителей двух украинских банков.
Продажей валюты из резервов Нацбанк пытается сдержать панику на валютном рынке, которая приводит к резкому росту курса валют.
"Торги открылись продажей НБУ. За первые 30 минут он продал около 150 млн долларов. Рынок (рыночный курс - ред.) находится в диапазоне 25,27 / 25,31. Наличный рынок торгуется выше: 25,5 / 25,8", - сообщили представители "ОТП Банка".
Эту информацию изданию подтвердили в "Райффайзенбанка Аваль".
"Курс слабо отреагировал на интервенции Нацбанка - рост курса продолжается", - отметили в банке.
На наличном рынке столицы 10 марта евро продавали за более 29 гривен, зато доллар приближается к отметке в 26 гривен.
- По состоянию на 10 марта Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 18 копеек. А на межбанке национальная валюта за сутки потеряла по отношению к доллару США почти 30 копеек
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