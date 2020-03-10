Чтобы удержать гривну: НБУ продал $ 150 млн за 30 минут торгов на межбанке

10 марта, 2020, 13:37

В течение первых 30 минут после открытия межбанковского валютного рынка 10 марта Национальный банк Украины распродал $ 150 млн

Об этом сообщает "Лига.Финансы", ссылаясь на представителей двух украинских банков.

Продажей валюты из резервов Нацбанк пытается сдержать панику на валютном рынке, которая приводит к резкому росту курса валют.

"Торги открылись продажей НБУ. За первые 30 минут он продал около 150 млн долларов. Рынок (рыночный курс - ред.) находится в диапазоне 25,27 / 25,31. Наличный рынок торгуется выше: 25,5 / 25,8", - сообщили представители "ОТП Банка".

Эту информацию изданию подтвердили в "Райффайзенбанка Аваль".

"Курс слабо отреагировал на интервенции Нацбанка - рост курса продолжается", - отметили в банке.

На наличном рынке столицы 10 марта евро продавали за более 29 гривен, зато доллар приближается к отметке в 26 гривен.