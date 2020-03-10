Атака россиянами медиков ВСУ: прокуратура открыла дело о нарушении обычаев войны

10 марта, 2020, 20:23

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование атаки подконтрольными РФ террористами "ДНР" санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины

Об сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Во время досудебного расследования установлено, что 9 марта 2020 года, примерно в 12:50, в районе с. Гнутово Донецкой области боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", который имел знаки различия, а именно изображение красного креста на крыше. Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Указанные действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I)", - отметили в прокуратуре.