Атака россиянами медиков ВСУ: прокуратура открыла дело о нарушении обычаев войны
Об сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Во время досудебного расследования установлено, что 9 марта 2020 года, примерно в 12:50, в районе с. Гнутово Донецкой области боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", который имел знаки различия, а именно изображение красного креста на крыше. Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"Указанные действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I)", - отметили в прокуратуре.
- Напомним, 9 марта вблизи Талаковка российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
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