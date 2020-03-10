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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: Размер залога на местных выборах - это введение имущественного ценза на политическую деятельность

Арсений Яценюк: Размер залога на местных выборах - это введение имущественного ценза на политическую деятельность

"Для того, чтобы принять участие в местных выборах, партиям только на залог надо будет выложить 100 миллионов гривен", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер парти "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ" 10 марта

Арсений Яценюк подчеркнул, что есть информация, якобы парламент планирует изменить законодательство о местных выборах и предусмотреть, что в гонке имеют право участвовать только те партии, которые выставят своих кандидатов по двум третям областей, и соответственно - районов, городов, Украины".

По законодательству, отметил он, размер залога для участия в выборах составит 100 млн грн.

"Это введение имущественного ценза на политическую деятельность в Украине", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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