Арсений Яценюк: Размер залога на местных выборах - это введение имущественного ценза на политическую деятельность

10 марта, 2020, 22:31

"Для того, чтобы принять участие в местных выборах, партиям только на залог надо будет выложить 100 миллионов гривен", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер парти "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ" 10 марта

Арсений Яценюк подчеркнул, что есть информация, якобы парламент планирует изменить законодательство о местных выборах и предусмотреть, что в гонке имеют право участвовать только те партии, которые выставят своих кандидатов по двум третям областей, и соответственно - районов, городов, Украины".

По законодательству, отметил он, размер залога для участия в выборах составит 100 млн грн.

"Это введение имущественного ценза на политическую деятельность в Украине", - подчеркнул Арсений Яценюк.