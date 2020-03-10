Арбитр извинился за красную карточку, но нам от этого не легче, - тренер "Ворсклы" Максимов

10 марта, 2020, 14:37

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, что после матча с "Олимпиком" к нему подошел арбитр Александр Дердо и извинился за удаление Ибрахима Кане

Об этом он заявил в эфире программы "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

Максимов прокомментировал игру против донецкого "Олимпика" (1: 0), а также решение КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета), которые не аннулировали неправомерную желтую карточку для Ибрахима Кане.

"Вы думаете с "Шахтером" сыграли, выиграли, выложились на полную, а потом на следующий день опять кого-то обыгрывать? Ну попробуйте сами. Мы все время стараемся. Была бы у нас большая скамейка запаса ... У нас посмотрите кто играет, одни и те же играют 14 игроков, кто-то меняется, но ставим сильнейших на игру. Тех, на кого рассчитываем. Мы же за выживание боремся.

В психологическом плане нам трудно, потому что каждое очко для нас на вес золота. Мы же вторые с конца были, дай Бог поднимемся в турнирной таблице, будем по-другому играть. Потому что легче нам будет в психологическом плане.

Ситуация по желтой карточке Кане - странная. После матча Александр Дердо (арбитр, который удалил Кане с поля в игре "Мариуполь" - "Ворскла") подошел, извинился. Сказал, что он виноват, ведь не увидел, что Кане там вообще ни при чем. Но нам от этого не легче. Нам Кане в следующей игре не хватало. Нам говорят, что нет такого пункта в регламенте, чтобы мы подали апелляцию, а КДК этот эпизод рассматривали ", - сказал Юрий Максимов в эфире программы" Футбольный Формат".

Первый этап УПЛ полтавская "Ворскла" завершила на девятой строчке, набрав 20 очков за 22 матча.