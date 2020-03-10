 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАрбитр извинился за красную карточку, но нам от этого не легче, - тренер "Ворсклы" Максимов

Арбитр извинился за красную карточку, но нам от этого не легче, - тренер "Ворсклы" Максимов


фото: vorskla.com
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, что после матча с "Олимпиком" к нему подошел арбитр Александр Дердо и извинился за удаление Ибрахима Кане

Об этом он заявил в эфире программы "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

Максимов прокомментировал игру против донецкого "Олимпика" (1: 0), а также решение КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета), которые не аннулировали неправомерную желтую карточку для Ибрахима Кане.

"Вы думаете с "Шахтером" сыграли, выиграли, выложились на полную, а потом на следующий день опять кого-то обыгрывать? Ну попробуйте сами. Мы все время стараемся. Была бы у нас большая скамейка запаса ... У нас посмотрите кто играет, одни и те же играют 14 игроков, кто-то меняется, но ставим сильнейших на игру. Тех, на кого рассчитываем. Мы же за выживание боремся.

В психологическом плане нам трудно, потому что каждое очко для нас на вес золота. Мы же вторые с конца были, дай Бог поднимемся в турнирной таблице, будем по-другому играть. Потому что легче нам будет в психологическом плане.

Ситуация по желтой карточке Кане - странная. После матча Александр Дердо (арбитр, который удалил Кане с поля в игре "Мариуполь" - "Ворскла") подошел, извинился. Сказал, что он виноват, ведь не увидел, что Кане там вообще ни при чем. Но нам от этого не легче. Нам Кане в следующей игре не хватало. Нам говорят, что нет такого пункта в регламенте, чтобы мы подали апелляцию, а КДК этот эпизод рассматривали ", - сказал Юрий Максимов в эфире программы" Футбольный Формат".

Первый этап УПЛ полтавская "Ворскла" завершила на девятой строчке, набрав 20 очков за 22 матча.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

10 марта, 2020 вторник

9 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать