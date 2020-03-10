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Espreso.tvОбществоАмериканские техногиганты потеряли более $ 320 млрд из-за падения на фондовом рынке

Американские техногиганты потеряли более $ 320 млрд из-за падения на фондовом рынке

Пять самых дорогих американских технологических компаний потеряли $ 321, 6 млрд. При этом только Apple потеряла треть этой суммы

Об этом сообщает CNBC.

Акции производителя iPhone упали на 7,9%, Microsoft и Facebook потеряли более 6% каждая, Amazon - 5,3%.

Всего девяти членам S & P 500 удалось завершить день в плюсе, в то же время ни одна из технокомпаний в этот список не вошла. В процентном отношении наибольшее падение среди технологических компаний продемонстрировала ИТ-компания DXC, которая потеряла 18%.

Tesla, которая в индекс не входит, упала на 14%.

 

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