Американские техногиганты потеряли более $ 320 млрд из-за падения на фондовом рынке
10 марта, 2020, 10:30
Пять самых дорогих американских технологических компаний потеряли $ 321, 6 млрд. При этом только Apple потеряла треть этой суммы
Об этом сообщает CNBC.
Акции производителя iPhone упали на 7,9%, Microsoft и Facebook потеряли более 6% каждая, Amazon - 5,3%.
Всего девяти членам S & P 500 удалось завершить день в плюсе, в то же время ни одна из технокомпаний в этот список не вошла. В процентном отношении наибольшее падение среди технологических компаний продемонстрировала ИТ-компания DXC, которая потеряла 18%.
Tesla, которая в индекс не входит, упала на 14%.
- Отметим, обвал рынка, который произошел в понедельник и вызвал историческое падение индексов S & P 500 и Dow Jones Industrial Average, вызванный распространением эпидемии коронавируса и падением цен на нефть. Саудовская Аравия снизила официальные цены на продажу нефти после провальных переговоров ОПЕК днем ранее.
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