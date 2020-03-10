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Espreso.tvОбществоАмериканцы перебрасывают системы ПВО в Ирак, - шеф Центрального командования США

Американцы перебрасывают системы ПВО в Ирак, - шеф Центрального командования США

США находятся в процессе переброски систем ПВО в Ирак с целью защиты американских войск в случае потенциального нападения Ирана

Об этом сообщает Reuters.

"Мы также находимся в процессе перемещения систем противовоздушной обороны, систем противоракетной обороны, в частности, в Ирак, чтобы защитить себя от очередной иранской атаки", - заявил генерал Кеннет Маккензи.

В начале этого года Пентагон заявил, что пытается получить разрешение Ираке на развертывание в стране систем противоракетной обороны Patriot для улучшения обороны сил США.

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Это произошло после ракетной атаки Ирана 8 января, в результате которой более 100 военнослужащих США получили контузии.

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