Активисты пикетировали первое заседание Общественного совета при ГНС

10 марта, 2020, 19:20

Предприниматели выступили резко против избрания Дмитрия Алексеенко председателем Общественного совета

Сегодня, 10 марта, в Киеве под зданием Государственной налоговой службы прошла акция протеста. Митингующие требовали от участников первого заседания Общественного совета не избирать Дмитрия Алексеенко председателем этого консультативного органа. В том числе из-за того, что он сейчас также возглавляет Общественные советы при Министерстве финансов и недореформированной Государственной фискальной службе, но так и не отчитался о результатах своей деятельности.

"Представители общественных организаций хотят, чтобы Общественные советы контролировали деятельность государственных органов, а не лоббировали интересы отдельных чиновников-коррупционеров. Меня очень возмущают связи Дмитрия Алексеенко с Романом Насировым", - говорит предприниматель Георгий Жариков.

По мнению митингующих, некоторые люди вошли в Общественный совет с единственной целью - умножать коррупционные схемы, а не помогать в реформировании и работе новосозданной Государственной налоговой службы.

"Давайте все будем честными. Если это - обновленная структура, то нужны все обновления, а не менять старые кадры на новые. Люди все видят. Мы выражаем свою позицию - такого мы не хотим", - заявляет участник акции Наталья Янесюк.

Общественный Совет на своем первом заседании все-таки выбрал руководящий состав. И председателем этого органа назначили Дмитрия Алексеенко. Комментировать критику митингующих Дмитрий Алексеенко отказался и просто ушел под крики "Ганьба!"