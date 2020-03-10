10 участков земли, автопарк, квартира в Словакии и две - в Киеве: экс-глава ОПГ Богдан показал декларацию
Об этом сообщает НВ.
Согласно документу, в Богдана есть десять земельных участков: один - во Львовской области, а остальные в Киевской области и Киеве. Также он владеет домом в Козине под Киевом.
В 2017 году Богдан купил квартиру в Словакии, стоимость которой более 2 млн грн. В Киеве у него есть две квартиры: одна стоит более 720 тыс гривен, а вторая более 200 тыс. гривен.
Экс-глава Офиса президента владеет тремя швейцарскими часами, но их стоимость не указана.
Из движимого имущества у Богдана есть пять автомобилей: два Tesla и три Mercedes.
В ПриватБанке он хранит $29 083, 39 966 евро и 10 398 989 гривен. В Crédit Agricole - $647 103 долларов и 213 883 гривен. В словацком Tatra Bank AS 244 651 евро, а в латвийском Привате 53 510 евро.
У Богдана есть наличные сбережения на $722 тыc и 238 тыс. евро.
- Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности.
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