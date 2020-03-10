10 участков земли, автопарк, квартира в Словакии и две - в Киеве: экс-глава ОПГ Богдан показал декларацию

10 марта, 2020, 17:20

Декларация экс-главы Офиса президента Андрея Богдана впервые была обнародована

Об этом сообщает НВ.

Согласно документу, в Богдана есть десять земельных участков: один - во Львовской области, а остальные в Киевской области и Киеве. Также он владеет домом в Козине под Киевом.

В 2017 году Богдан купил квартиру в Словакии, стоимость которой более 2 млн грн. В Киеве у него есть две квартиры: одна стоит более 720 тыс гривен, а вторая более 200 тыс. гривен.

Экс-глава Офиса президента владеет тремя швейцарскими часами, но их стоимость не указана.

Из движимого имущества у Богдана есть пять автомобилей: два Tesla и три Mercedes.

В ПриватБанке он хранит $29 083, 39 966 евро и 10 398 989 гривен. В Crédit Agricole - $647 103 долларов и 213 883 гривен. В словацком Tatra Bank AS 244 651 евро, а в латвийском Привате 53 510 евро.

У Богдана есть наличные сбережения на $722 тыc и 238 тыс. евро.