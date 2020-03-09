"Зе-команда" договорилась с ОПЗЖ о продаже земли, - председатель Львовского облсовета Ганущин
Об этом он заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей в эфире Еспресо.TV.
"Глядя, как идет процесс связан со слушанием поправок в закон о продаже земли в парламенте, у меня лично есть ощущение, что граждане от Зе-команды договорились с гражданами с ОПЗЖ. В тихую распишут, в результате, закон и получат еще одно источник (поступлений - ред.), которое позволит удержаться на плаву ", - пояснил свою точку зрения Ганущин.
Подобная ситуация, отметил политик, имела место зимой 2018-2019 года, когда в Украину поступили деньги "Газпрома".
"Хочу, например, напомнить, что в прошлом году таким источником были средства, поступившие от" Газпрома ". Если бы они не поступили в конце года в государственный бюджет - напоминаю о казначейских задержки, о" стимуляцию "всех расходов развития, то есть все те ремонты в садах, больницах, школах, все сразу останавливались за несколько месяцев до завершения бюджетного года - и если бы не было прогноза с этими несколькими миллиардами долларов или евро, которые поступили от "Газпрома", поверьте, было бы очень-очень туго ", - отметил глава облсовета Львовщины.
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