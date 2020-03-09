У сотрудника штаб-квартиры НАТО обнаружили коронавирус
Об этом заявил пресс-секретарь НАТО, передает пресс-служба Альянса.
"Мы можем подтвердить, что проверка на COVID-19 одного сотрудника НАТО, работающего в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, оказалась положительной. Сотрудник вернулся из отпуска на севере Италии, почувствовал себя плохо в конце прошлой недели и его проверили из-за появления симптомов, напоминающих лихорадку ", - говорится в сообщении.
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Сейчас сотрудник находится дома в самоизоляции, а его коллеги работают из дома. В НАТО прибегли к профилактическим мерам в штабе на основе указаний Всемирной организации здравоохранения, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения инфекции. Мероприятия включают временное прекращение путешествий определенного персонала, поощрения сотрудников работать из дома и временное прекращение групповых визитов в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
- Напомним, по состоянию на 9 марта количество заражений коронавирусом COVID-19 в мире превысило 110 тыс., умерли 3825 человек.
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