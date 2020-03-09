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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты били из запрещенного оружия, со стороны Украины - 1 погибший и 6 раненых

Сутки в зоне ООС: оккупанты били из запрещенного оружия, со стороны Украины - 1 погибший и 6 раненых

В воскресенье, 8 марта, российские террористы на Донбассе 6 раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Опытного из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Хутор Вольный из гранатометов различных систем.

8 марта российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевую травму.

Кроме того, вследствие вражеского огня по украинским позициям еще трое бойцов ООС получили ранения. Подразделения Объединенных сил ответили оккупантам прицельным огнем.

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