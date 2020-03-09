Сутки в зоне ООС: оккупанты били из запрещенного оружия, со стороны Украины - 1 погибший и 6 раненых
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Опытного из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Хутор Вольный из гранатометов различных систем.
8 марта российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевую травму.
Кроме того, вследствие вражеского огня по украинским позициям еще трое бойцов ООС получили ранения. Подразделения Объединенных сил ответили оккупантам прицельным огнем.
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