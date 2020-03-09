Судья в Гааге рассказал, когда будет принято решение по подозреваемым по делу MH17
9 марта, 2020, 15:17
Председательствующий в окружном суде Гааги по делу о катастрофе рейса МН17суддя Хендрик Стейнхаус заявил, что для вынесения решения по делу о причастности четырех человек к трагедии понадобится более двух недель
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.
"Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В данном случае это займет больше времени», - заявил Стэйнхаус.
США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.
По состоянию на 9 марта 84 родственника погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации .
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