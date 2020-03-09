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Espreso.tvОбществоСудья в Гааге рассказал, когда будет принято решение по подозреваемым по делу MH17

Судья в Гааге рассказал, когда будет принято решение по подозреваемым по делу MH17

Председательствующий в окружном суде Гааги по делу о катастрофе рейса МН17суддя Хендрик Стейнхаус заявил, что для вынесения решения по делу о причастности четырех человек к трагедии понадобится более двух недель

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В данном случае это займет больше времени», - заявил Стэйнхаус.

США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.

По состоянию на 9 марта 84 родственника погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации .

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