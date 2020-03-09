"Верю, что виновные понесут ответственность": Зеленский о начале суда по делу МН17
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу #МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет восстановлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек ", - написал Зеленский.
Совместное с партнерами украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу # МН17 . 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлено и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 8, 2020
Напомним, 9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс по делу МН17.
Обвиняемыми по делу является эксофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета - полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.
США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.
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