Проблема не в правительстве, а в отсутствии элементарных знаний в Зеленского, - экономист Кушнирук

9 марта, 2020, 18:58

Самым большим препятствием успешного развития Украины сейчас является неподготовленность Владимира Зеленского к деятельности на посту главы государства

Об этом экономист Борис Кушнирук заявил в программе "Еспресо. Капитал" с Андреем Яницкий, вышедшей в эфире Еспресо.TV.

"Проблема в первую очередь заключается в Зеленскому. И даже не в каком его злом умысле, не в попытке что-то там сделать. В силу отсутствия элементарных знаний, плохой образованности и неопытности и невежеству он находится под слишком сильным влиянием своего окружения", - отметил эксперт.

Читайте также: Новый глава Офиса президента Зеленского. 10 фактов из жизни Андрея Ермака

По словам Кушнирука, речь идет прежде всего о руководителе Офиса президента Андрея Ермака.

"Если раньше это был Богдан, то сейчас Ермак. А интересы Ермака, у меня все больше складывается (впечатление - ред.), Они находятся в совершенно другой стране", - отметил экономист.