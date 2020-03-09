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Espreso.tvОбществоПолуобнаженные девушки и эротические танцы под "Жареного кабанчика": Херсонский облсовет поздравила депутаток с 8 марта

Полуобнаженные девушки и эротические танцы под "Жареного кабанчика": Херсонский облсовет поздравила депутаток с 8 марта

На заседании Херсонского областного совета решили поздравить местных депутаток с Международным женским днем. Для этого пригласили известный херсонский группа "Степ", который сопровождали напывоголены девушки из эротической подтанцовкой

Поздравили депутаток легендарной песней группы "Жареный кабанчик". Видео эротических танцев девушек в зале Херсонского облсовета опубликовал в своем фейсбуке депутат Дмитрий Булах.

Заседание совета состоялось днем 6 марта накануне Международного женского дня. После выступления группа "Степ" поздравил женщин облсовета и пожелал всего наилучшего.

 

Отметим, что председателем Херсонской ОГА является Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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