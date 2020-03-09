На Житомирщине столкнулись в лоб легковушки, погибли трое взрослых и младенец
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
Авария произошла на автодороге "Житомир-Черновцы" около 4:15. По предварительным данным, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в лоб с Daewoo Lanos.
В результате столкновения на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка Daewoo Lanos. В реанимационном отделении больницы умерла девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, которая находилась в Daewoo Lanos.
По имеющейся информации, гражданка Украины 1985 года рождения ехала на такси от родственников в Хмельницкой области в аэропорт Киева вместе с дочерью, гражданкой Италии. Погибший водитель Daewoo Lanos - житель Хмельницкой области 1976 года рождения.
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