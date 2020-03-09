На столичной Лукьяновке лоб в лоб столкнулись два автомобиля
9 марта, 2020, 22:39
В Киеве на Лукьяновке лоб в лоб столкнулись два автомобиля
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам водителя Daewoo, он ехал прямо на свой "зеленый", как вдруг встречный Renault прямо перед ним повернул налево.
В результате столкновения пострадали три человека с Daewoo, все они не воспользовались ремнями безопасности. Мужчина на переднем сиденье разбил головой лобовое стекло, женщина на заднем получила ушибы, а водитель травмировал ногу.
Обстоятельства происшествия будет выяснять следственно-оперативная группа.
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