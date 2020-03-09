На Донбассе оккупанты атаковали машину военных медиков: сбросили гранаты с беспилотника
Об этом сообщает пресс-центр командования Операции объединенных сил
"Противник предпринял обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ (осколочные гранаты - ред.) На крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении.
"Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями РФ всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий", - добавили в ООС.
Напомним, в воскресенье, 8 марта, российские террористы на Донбассе 6 раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных минского договоренностям 82-мм минометов.
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