На Донбассе оккупанты атаковали машину военных медиков: сбросили гранаты с беспилотника

9 марта, 2020, 16:04

9 марта вблизи Талаковка российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр командования Операции объединенных сил

"Противник предпринял обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ (осколочные гранаты - ред.) На крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении.

"Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями РФ всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий", - добавили в ООС.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, российские террористы на Донбассе 6 раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных минского договоренностям 82-мм минометов.