Коронавирус: выздоровление может длиться шесть недель, - ВОЗ
Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает CNN.
"Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой болезни, могут потребоваться месяцы, чтобы вылечиться", - заявил он.
По прогнозам ВОЗ, от коронавируса вылечатся более 80% больных. Сейчас в Китае, откуда начал распространяться вирус, выздоровели более 58 600 человек, пишет The Guardian.
Эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что в Китае уровень смертности среди людей старше 80 лет составляет 20%. Диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и хронические респираторные заболевания являются одними из факторов риска.
В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавируса нового типа, из которых 3800 - летальные.
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