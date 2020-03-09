Коронавирус: выздоровление может длиться шесть недель, - ВОЗ

9 марта, 2020, 22:01

Для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавируса COVID-19, необходимо несколько недель

Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой болезни, могут потребоваться месяцы, чтобы вылечиться", - заявил он.

По прогнозам ВОЗ, от коронавируса вылечатся более 80% больных. Сейчас в Китае, откуда начал распространяться вирус, выздоровели более 58 600 человек, пишет The Guardian.

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что в Китае уровень смертности среди людей старше 80 лет составляет 20%. Диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и хронические респираторные заболевания являются одними из факторов риска.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавируса нового типа, из которых 3800 - летальные.