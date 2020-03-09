Коронавирус: МИД обнародовал рекомендации для украинцев относительно поездок за границу
Рекомендации обнародованы на сайте МИД.
"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или на отдельные территорий государств, наиболее пораженные вирусом. Соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещены на веб-ресурсе ", - говорится на сайте дипломатического ведомства.
Украинцам, которые находятся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования вирусом COVID-19, советуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурса "ДРУГ" и следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, размещенными на сайте МИД Украины.
"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua ", - призывают в МИД.
Также украинцев просят следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины, с которыми можно ознакомиться по ссылке.
- Напомним, по состоянию на 9 марта количество заражений коронавируса COVID-19 в мире превысило 110 тыс., умерли 3825 человек.
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