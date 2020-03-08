Якутия и Татарстан выступили против предоставления российскому народу особого статуса в конституции РФ
О со ссылкой на Idel Ural этом передает Еспресо.TV .
"Введение в основной закон крупнейшего многонационального государства мира, образовавшегося на протяжении длительного отрезка исторического времени как уникальный сплав народов самых разных языков, традиций, культур и вероисповеданий, понятие "государствообразующего народа", подразделяющего народы России на один главенствующий и других второстепенных, является опаснейшим и безответственным социальным экспериментом", - отмечается в открытом письме Конгресса народа саха.
По мнению подписантов, внесение таких изменений и дополнений в Конституцию РФ нарушит принцип равенства и равноправия народов страны, внесет раскол в обществе и в межнациональные отношения и станет опасным механизмом, что будет разрушать государственные основы Российской Федерации.
Фактически поправка станет "миной замедленного действия", считают в Конгрессе.
С похожим заявлением также выступили в Татарстане, где предлагаемыми изменениями недоволен главный муфтий Камиль Самигуллин и Форум татарской молодежи, что объединяет 120 организаций поволжских татар во всем мире.
Справка
Как видно на схеме вверху, Республика Саха является самым большим по размерам субъектом российского государства и вообще самой большой административно-территориальной единицей в мире, которая не имеет собственного государства. По своей площади (3103200 кв. км) она равна Индии (3287590 кв. км).
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