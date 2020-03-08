Венедиктова подала в суд на Центр противодействия коррупции и "Украинскую правду"

8 марта, 2020, 14:04

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск в суд против Центра противодействия коррупции и издание "Украинская правда"

Об этом Венедиктова сообщила в facebook.

Она судится из-за статьи, в которой говорится о влиянии ее мужа на кадровую политику ГБР. Речь идет о материале под названием "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке", опубликованном на УП 28 января 2020 г.

В иске и.о. директора ГБР заявила, что статья на УП содержит факты, не соответствующие действительности. В частности, она настаивает, что ее муж Денис Колесник не влияет на кадровую политику ГБР, а Руслан Бирюков не был назначен ее советником благодаря Колеснику.

Венедиктова требует компенсацию в 150 тыс. грн у ответчиков: "Украинской правды", журналистки Алены Притулы и общественной организации "Центр противодействия коррупции".

"Определяю социальную цель: показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодно. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство - это базовые принципы", - написала Венедиктова.