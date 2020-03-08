В Ивано-Франковске командира из Нацгвардии осудили за "дедовщину"
В материалах дела указано, что командир 8 декабря 2019 года в помещении канцелярии заподозрил подчиненного солдата, вернувшегося из увольнения, в употреблении алкоголя и ударил его в лицо. От удара срочник упал и ударился затылком к шкафу. У него диагностировали ушиб теменной области головы и царапины на лице, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Курс .
Через несколько минут в казарме командир роты заподозрил еще одного солдата в употреблении алкоголя и трижды ударил его резиновой палкой по ягодицам. Вследствие ударов солдат получил ушиб с травматическим отеком и синяки на ягодицах.
Во время досудебного расследования офицер заключил соглашение о признании виновности с прокурором.
Потерпевшие не возражали против заключения соглашения.
Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил офицеру наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих на срок 2 года с удержанием 20% из суммы денежного обеспечения в доход государства.
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