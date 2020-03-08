В Ивано-Франковске командира из Нацгвардии осудили за "дедовщину"

8 марта, 2020, 22:30

На днях Ивано-Франковский городской суд признал виновным командира роты в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий

В материалах дела указано, что командир 8 декабря 2019 года в помещении канцелярии заподозрил подчиненного солдата, вернувшегося из увольнения, в употреблении алкоголя и ударил его в лицо. От удара срочник упал и ударился затылком к шкафу. У него диагностировали ушиб теменной области головы и царапины на лице, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Курс .

Через несколько минут в казарме командир роты заподозрил еще одного солдата в употреблении алкоголя и трижды ударил его резиновой палкой по ягодицам. Вследствие ударов солдат получил ушиб с травматическим отеком и синяки на ягодицах.

Во время досудебного расследования офицер заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Потерпевшие не возражали против заключения соглашения.

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил офицеру наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих на срок 2 года с удержанием 20% из суммы денежного обеспечения в доход государства.