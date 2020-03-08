8 марта, 2020, 22:59

В Японии исчез украинский бегун и тренер Алексей Борисенко

Это произошло после того, как он решил подняться на гору Фудзияму, передает Еспресо.TV .

Информацию подтвердили украинские дипломаты.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев сообщил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне, однако забег отменили в связи с коронавирусом.