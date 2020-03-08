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Espreso.tvОбществоВ Японии исчез украинский бегун

В Японии исчез украинский бегун

В Японии исчез украинский бегун и тренер Алексей Борисенко

Это произошло после того, как он решил подняться на гору Фудзияму, передает Еспресо.TV .

Информацию подтвердили украинские дипломаты.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев сообщил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне, однако забег отменили в связи с коронавирусом.

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