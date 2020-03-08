В Китае возросло количество погибших под завалами отеля
Об этом сообщает "Синьхуа".
По состоянию на 16:00 воскресенья 10 человек погибли в результате обрушения отеля, которое произошло в субботу вечером в провинции Фуцзянь Восточного Китая. Об этом сообщают местные власти.
48 человек были спасены, еще 23 остаются под завалами.
Отель "Синьцзя" обрушился в субботу примерно в 19:15 в городе Цюаньчжоу, в результате чего под завалами оказался 71 человек.
Предварительное расследование показало, что на момент трагедии здание находилось в состоянии ремонта. Владелец отеля находится под контролем полиции.
Более 1000 пожарных, полицейских и медработников были направлены для участия в спасательных работах. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило в Цюаньчжоу рабочую группу для оказания помощи в спасении и расследовании причин аварии.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
- Раньше 8 марта сообщалось, что в Китае в результате обрушения отеля, где на карантине находились лица, которые контактировали с больными коронавирусом, погибли по меньшей мере шесть человек .
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