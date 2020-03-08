В Китае возросло количество погибших под завалами отеля

8 марта, 2020, 14:54

В Китае до 10 возросло число погибших под завалами отеля, где находились на карантине люди, которые контактировали с больными коронавирусом

Об этом сообщает "Синьхуа".

По состоянию на 16:00 воскресенья 10 человек погибли в результате обрушения отеля, которое произошло в субботу вечером в провинции Фуцзянь Восточного Китая. Об этом сообщают местные власти.

48 человек были спасены, еще 23 остаются под завалами.

Отель "Синьцзя" обрушился в субботу примерно в 19:15 в городе Цюаньчжоу, в результате чего под завалами оказался 71 человек.

Предварительное расследование показало, что на момент трагедии здание находилось в состоянии ремонта. Владелец отеля находится под контролем полиции.

Более 1000 пожарных, полицейских и медработников были направлены для участия в спасательных работах. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило в Цюаньчжоу рабочую группу для оказания помощи в спасении и расследовании причин аварии.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.