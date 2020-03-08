В Китае под завалами карантинного центра погибли 6 человек

8 марта, 2020, 10:49

В Китае вследствие обвала гостиницы, где на карантине находились лица, которые контактировали с больными коронавирусом, погибли по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщает УНИАН.

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 28 остаются в ловушке под обломками отеля в китайском городе Цюаньчжоу.

По состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека. 36 из них госпитализированы. Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.

Отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, обрушился 7 марта вечером.