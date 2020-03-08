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Espreso.tvМирВ Китае под завалами карантинного центра погибли 6 человек

В Китае под завалами карантинного центра погибли 6 человек


фото: REUTERS
В Китае вследствие обвала гостиницы, где на карантине находились лица, которые контактировали с больными коронавирусом, погибли по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщает УНИАН.

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 28 остаются в ловушке под обломками отеля в китайском городе Цюаньчжоу.

По состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека. 36 из них госпитализированы. Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.

Отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, обрушился 7 марта вечером.

  • Напомним, 7 марта в Китае обрушилось здание гостиницы, где находились на карантине лица, контактировавшие с больными коронавирусом, 70 человек оказались под руинами .
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