В Киеве одновременно прошли "Марш женщин" и "Марш против абортов"

8 марта, 2020, 15:17

В воскресенье, 8 марта 2020 года, в центре украинской столицы состоялись две протестные акции, посвященные Международному женскому дню

Поскольку обе они начинались на Михайловской площади и имели противоположный характер, участников обоих мероприятий разграничивала граница Национальной полиции, рассказывает Еспресо.TV.

"Украина, надо отдать должное, много сделала в области криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы - системного применения насилия в отношении женщин и детей и во многих случаях бездействия полиции", - отметили организаторы "Марша женщин", среди которых были преимущественно лидеры украинских феминистских сообществ.

Они двинулись с Михайловской площади через Майдан Независимости и Европейскую площади на Подол, к Почтовой площади, представители же движения за запрет абортов шли шагом к КГГА.

Правым силам, которые собрались в поддержку традиционных христианских и семейных ценностей, по их словам, полицейские сначала не позволяли устанавливать звукоусиливающую аппаратуру, но потом вопрос был решен.