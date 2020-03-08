 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве одновременно прошли "Марш женщин" и "Марш против абортов"

В Киеве одновременно прошли "Марш женщин" и "Марш против абортов"


фото: BBC
В воскресенье, 8 марта 2020 года, в центре украинской столицы состоялись две протестные акции, посвященные Международному женскому дню

Поскольку обе они начинались на Михайловской площади и имели противоположный характер, участников обоих мероприятий разграничивала граница Национальной полиции, рассказывает Еспресо.TV.

"Украина, надо отдать должное, много сделала в области криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы - системного применения насилия в отношении женщин и детей и во многих случаях бездействия полиции", - отметили организаторы "Марша женщин", среди которых были преимущественно лидеры украинских феминистских сообществ.

Они двинулись с Михайловской площади через Майдан Независимости и Европейскую площади на Подол, к Почтовой площади, представители же движения за запрет абортов шли шагом к КГГА.

Правым силам, которые собрались в поддержку традиционных христианских и семейных ценностей, по их словам, полицейские сначала не позволяли устанавливать звукоусиливающую аппаратуру, но потом вопрос был решен.

  • Напомним, выходным днем 8 марта есть только в странах постсоветского пространства.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать