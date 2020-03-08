В Киеве авто вылетело на тротуар, перевернулось и врезалось в электроопору

8 марта, 2020, 07:26

В Подольском районе столицы произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар, перевернулся и врезался в электроопору

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель Audi A6, съезжая с Гаванского моста на повороте на Набережно-Крещатицкую улицу, не справился с управлением. Автомобиль занесло вправо, и правое колесо наехало на установленную на тротуаре тракторно-самогонную установку.

Этим наездом легковушку подбросило вверх и положило на бок. Однако движение неуправляемого транспортного средства продолжилось и остановилось только благодаря препятствием в виде электроопоры. В салоне Audi кроме водителя находилась еще и пассажирка. К счастью, данное автопроисшествие обошлось без пострадавших.