В Германии коронавирусом заражены уже 847 человек

8 марта, 2020, 15:53

В Германии, по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, официально зарегистрировано 847 случаев инфицирования коронавирусом

Единственной федеральной землей, где официально не зарегистрировали ни одного заражения, стала Саксония-Анхальт, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

От вечера субботы официальное число инфицированных возросло на 52 случая.

Наибольшее количество заражений наблюдается в наиболее густонаселенной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 392 случая. В Баден-Вюртемберге зарегистрировано 182 заражения, а в Баварии - 148.