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Espreso.tvМирВ Германии коронавирусом заражены уже 847 человек

В Германии коронавирусом заражены уже 847 человек


фото: wlz-online.de
В Германии, по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, официально зарегистрировано 847 случаев инфицирования коронавирусом

Единственной федеральной землей, где официально не зарегистрировали ни одного заражения, стала Саксония-Анхальт, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

От вечера субботы официальное число инфицированных возросло на 52 случая.

Наибольшее количество заражений наблюдается в наиболее густонаселенной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 392 случая. В Баден-Вюртемберге зарегистрировано 182 заражения, а в Баварии - 148.

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