В Германии коронавирусом заражены уже 847 человек
8 марта, 2020, 15:53
В Германии, по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, официально зарегистрировано 847 случаев инфицирования коронавирусом
Единственной федеральной землей, где официально не зарегистрировали ни одного заражения, стала Саксония-Анхальт, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
От вечера субботы официальное число инфицированных возросло на 52 случая.
Наибольшее количество заражений наблюдается в наиболее густонаселенной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 392 случая. В Баден-Вюртемберге зарегистрировано 182 заражения, а в Баварии - 148.
- Напомним, первенство по заболеваемости коронавирусом среди стран ЕС держит Италия.
- Из-за этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить своим гражданам путешествовать по Европе .
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