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Espreso.tvОбществоВ Днепре из-за авиабомбы времен Второй мировой войны закрыли аэропорт

В Днепре из-за авиабомбы времен Второй мировой войны закрыли аэропорт


фото: Укрінформ
В Днепре закрыли международный аэропорт из-за обнаруженных поблизости боеприпасов времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

7 марта в ГСЧС поступила информация, что в Днепре на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны - 2 авиабомбы SC-10.

По состоянию на 18 часов работы по изъятию боеприпасов приостановлены. Боеприпасы не устранены в связи с возможным нахождением в земли иных взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена.

От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения и чередование отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта.

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