В Болгарии обнаружили больных коронавирусом
8 марта, 2020, 21:50
В воскресенье, 8 марта 2020 года, в Болгарии подтверждено два первых случая инфекции COVID-19
Об этом со ссылкой Болгарское телеграфное агентство сообщает Еспресо.TV.
В стране лабораторно подтвердили первые случаи заболевания COVID-19.
С соответствующим официальным заявлением выступил начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски.
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