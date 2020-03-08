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Espreso.tvМирВ Болгарии обнаружили больных коронавирусом

В Болгарии обнаружили больных коронавирусом

В воскресенье, 8 марта 2020 года, в Болгарии подтверждено два первых случая инфекции COVID-19

Об этом со ссылкой Болгарское телеграфное агентство сообщает Еспресо.TV.

В стране лабораторно подтвердили первые случаи заболевания COVID-19.

С соответствующим официальным заявлением выступил начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски.

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