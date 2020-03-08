США передадут Украине патрульные катера типа Mark VI - CNN

8 марта, 2020, 19:33

В рамках нового пакета помощи от США Украина получит патрульные катера типа Mark VI

Об этом CNN рассказал источник в законодательном органе США, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Украинские милитаристский портал.

Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря.

Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Обычно катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с обзорной группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.

На борту MK VI предусмотрено камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантным кораблем. На катере предусмотрено спальные места для шести человек.

Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов горючего и воды.