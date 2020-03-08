США передадут Украине патрульные катера типа Mark VI - CNN
Об этом CNN рассказал источник в законодательном органе США, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Украинские милитаристский портал.
Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря.
Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.
Обычно катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с обзорной группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.
На борту MK VI предусмотрено камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантным кораблем. На катере предусмотрено спальные места для шести человек.
Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов горючего и воды.
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