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Espreso.tvОбществоСовершают подвиги и помнят, где мы положили свои вещи: Зеленский поздравил женщин с 8 Марта

Совершают подвиги и помнят, где мы положили свои вещи: Зеленский поздравил женщин с 8 Марта


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем

Приветствие Зеленский опубликовал в facebook.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - написал Зеленский.

 

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