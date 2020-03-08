С иконами на коронавирус. В Виннице церковь Московского патриархата устроила крестный ход против "вспышек болезней"

8 марта, 2020, 20:46

47-летний митрополит Винницкий и Барский УПЦ МП Варсанофий (Он же Василий Петрович Столяр)

Несколько тысяч сторонников Московского патриархата сегодня, 8 марта 2020 года, вышли на крестный ход "Торжество православия"

Об этом со ссылкой на винницкий портал Vежа рассказывает Еспресо.TV.

Как говорится в пояснениях сути акции, которые раздавали верующим и журналистам перед началом шествия, ее цель в частности - это "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, что является чрезвычайно актуальным в условиях распространения миром коронавируса".

"На ходу верующие МП начали собираться еще заранее, "оккупировав" общественный транспорт. В трамваях кондукторы искренне удивлялись такому наплыву пассажиров в платках и местами с иконами, еще и в выходной день", - отмечается в сообщении.

Точкой сбора стал Воскресенский храм на Хмельницком шоссе. Кроме верующих здесь также собралось много полиции, поскольку участники шествия намеревались двигаться по проезжей части по Соборной.

На углу Соборной и Гоголя произошла довольно символическая ситуация в контексте "борьбы с болезнями": карета "скорой", с проблесковыми маячками и включенной сиреной, не смогла продолжить движение из-за заблокированной ходой Соборной. Попытки водителя клаксоном и сиреной "разогнать" верующих не увенчались успехом, поэтому "скорая" должна была менять направление и продолжать движение по объездным путям.

В конце концов колонна добралась Спасо-Преображенского собора, где как раз шла служба. Вход в храм был огражден разборными металлическими заборами, очевидно чтобы избежать конфликта между верующими.

В конце концов сторонники русской церкви расположились на площади Шевченко, где поставили столы, на которые разместили самые большие иконы. Сейчас там идет молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.

Как видно на фотографиях, в руках у людей кроме икон были также таблички с надписями "Винниччина за Блаженнейшего Онуфрия" и "Наша церковь - УПЦ".

Вместе с тем, несмотря на карантин в толпе не было никого с медицинской маской на лице.