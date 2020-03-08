Россия зачищает украинский язык в "ДНР", чтобы забрать территории, - Климкин
Об этом Климкин написал в facebook.
"Так называемая народная рада так называемой "ДНР" приняла решение о "зачистке" украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса, и для этого строит российскую реальность второго сорта", - убежден Климкин.
По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о якобы пределах так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к Конституции РФ это легитимизируют.
"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предупредил Климкин.
- Напомним, 6 марта оккупационная администрация России "лишила статуса государственного" украинский язык на подконтрольной ей территории.
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