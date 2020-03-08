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Espreso.tvВойна с РФРоссия зачищает украинский язык в "ДНР", чтобы забрать территории, - Климкин

Россия зачищает украинский язык в "ДНР", чтобы забрать территории, - Климкин


фото: Укрінформ
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинский язык лишили статуса "государственного" на территории так называемой "ДНР" из-за планов России забрать эти территории

Об этом Климкин написал в facebook.

"Так называемая народная рада так называемой "ДНР" приняла решение о "зачистке" украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса, и для этого строит российскую реальность второго сорта", - убежден Климкин.

По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о якобы пределах так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к Конституции РФ это легитимизируют.

"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предупредил Климкин.

 

 

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