"Все женщины завидуют моей жизни". Племянница Кадырова провозгласила себя "султаншей"
8 марта, 2020, 21:05
В сети появилось видео, которое записала дочь депутата Госдумы Адама Делихманова по имени Хеди
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
На сделанной в стиле популярных турецких телесериалов записи Хеди Амамивна называет себя "султаншей солнца и луны".
Девушка отметила, что она "ест из золотых блюд, пьет из хрустальных чаш, все женщины завидуют ее жизни, благородному происхождению, неземной красоте".
На опубликованных кадрах она появилась в дорогом костюме и украшении в виде короны.
А во время ее прогулки во дворце другие женщины и девушки поклоняются ей.
- Адам Делиханов - брат Рамзана Кадырова и неформальный куратор его силового блока. По одним данным, назначенному Кремлем правителю Чечни он приходится двоюродным братом, по другим - четвероюродным.
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