 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Все женщины завидуют моей жизни". Племянница Кадырова провозгласила себя "султаншей"

"Все женщины завидуют моей жизни". Племянница Кадырова провозгласила себя "султаншей"

В сети появилось видео, которое записала дочь депутата Госдумы Адама Делихманова по имени Хеди

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

На сделанной в стиле популярных турецких телесериалов записи Хеди Амамивна называет себя "султаншей солнца и луны".

Девушка отметила, что она "ест из золотых блюд, пьет из хрустальных чаш, все женщины завидуют ее жизни, благородному происхождению, неземной красоте".

На опубликованных кадрах она появилась в дорогом костюме и украшении в виде короны.

А во время ее прогулки во дворце другие женщины и девушки поклоняются ей.

  • Адам Делиханов - брат Рамзана Кадырова и неформальный куратор его силового блока. По одним данным, назначенному Кремлем правителю Чечни он приходится двоюродным братом, по другим - четвероюродным.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать