"Все женщины завидуют моей жизни". Племянница Кадырова провозгласила себя "султаншей"

8 марта, 2020, 21:05

В сети появилось видео, которое записала дочь депутата Госдумы Адама Делихманова по имени Хеди

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

На сделанной в стиле популярных турецких телесериалов записи Хеди Амамивна называет себя "султаншей солнца и луны".

Девушка отметила, что она "ест из золотых блюд, пьет из хрустальных чаш, все женщины завидуют ее жизни, благородному происхождению, неземной красоте".

На опубликованных кадрах она появилась в дорогом костюме и украшении в виде короны.

А во время ее прогулки во дворце другие женщины и девушки поклоняются ей.