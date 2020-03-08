"Масла" вообще нет, все идет жестко: Зеленский рассказал о сложности переговоров с Путиным
Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian, полный текст которого обнародовал Офис президента Украины
По словам Зеленского вести переговоры с Путиным очень сложно.
"Это очень сложно. Очень. Но как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи - сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу?" Но тут "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию", - сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что он не чувствует Путина, как партнера.
"Я не чувствую его как партнера. Пожалуй, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война . Понимаю, что из-за информационной волны, которая идет в Российской Федерации, процент людей, настроенных антиукраински, возрастает", - отметил Зеленский.
- Напомним, также в интервью The Guardian Владимир Зеленский рассказал о разнице между исполнением роли президента в сериале и пребыванием на посту главы государства в реальной жизни.
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