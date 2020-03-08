Поднимался на Фудзияму: в Японии исчез известный украинский спортсмен

8 марта, 2020, 07:51

В Японии при подъеме на гору Фудзияма исчез украинский спортсмен и тренер Алексей Борисенко

Об этом сообщает Укринформ.

Марафонец и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез после того, как решил подняться на Фудзияму. Об исчезновении атлета рассказали его друзья в Facebook.

Они просят о помощи, если кто-либо имеет информацию, где находится Борисенко.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне, однако забег отменили в связи с коронавирусом.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", - сообщил Погорельцев.

С Алексеем Борисенко нет связи с 28 февраля. Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение - вероятно, для похода в горы. В гостиничном номере нашли только легкие вещи.