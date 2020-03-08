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Espreso.tvСпортОбладателя "Золотого мяча" арестовали в Парагвае на полгода

Обладателя "Золотого мяча" арестовали в Парагвае на полгода


фото: REUTERS
В Парагвае на полгода продлили срок ареста обладателя "Золотого мяча" бразильского футболиста Роналдинью

Об этом сообщает Globoesporte .

Суд решил оставить Роналдиньо и его брата под стражей за использование поддельных паспортов. Срок заключения продлен до 6 месяцев.

Кроме того, прокурор запросил арест для Роналдиньо и его брата из-за того, что они могут скрыться, а также потому, что Бразилия не экстрадирует своих граждан.

Защита настаивала на том, что брат Роналдиньо Роберто де Ассиш испытывает проблемы с сердцем и должен получать медицинскую помощь на родине. Однако сторона защиты не смогла предоставить документы, подтверждающие это, потому запрос о переводе под домашний арест был отклонен.

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