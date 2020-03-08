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Espreso.tvОбществоНацполиция задержала нескольких участников "Марша против абортов". Среди них Вита Заверуха

Нацполиция задержала нескольких участников "Марша против абортов". Среди них Вита Заверуха

Виктория Заверуха
Устроенный правыми силами "Марш против абортов" в воскресенье, 8 марта 2020 года, закончился задержанием нескольких участников

Об этом со ссылкой на Telegram канал молодежной организации "Традиция и порядок" передает Еспресо.TV.

По последним данным, всего взято под стражу четыре человека.

Среди них - 23-летняя участница войны с Россией на Донбассе в составе добровольческого батальона "Айдар" Виктория Заверуха.

Имена остальных трех молодых людей и причины их задержания пока уточняются.

Справка

Вита Заверуха проходила подозреваемой по делу о вооруженном нападении на инспекторов ГАИ в мае 2015 года. Один год и семь месяцев находилась в Лукьяновском следственном изоляторе.

"Марш против абортов" проходил в противовес феминистическому "Маршу женщин".

  • Поскольку оба мероприятия начинались одновременно и в одном и том же месте , а именно сегодня в 10:00 на столичной Михаливський площади, полицейские сразу разделили участников обеих акций живым рубежом. Правым тоже не сразу было разрешено включать звукоусиливающую аппаратуру.
  • Далее обе группы людей пошли разными маршрутами. "Марш против абортов" - к КГГА, "Марши женщин" - на Подол.
  • На акции против прерывания беременности присутствовали священники.

 

 

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