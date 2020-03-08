Нацполиция задержала нескольких участников "Марша против абортов". Среди них Вита Заверуха

8 марта, 2020, 17:12

Устроенный правыми силами "Марш против абортов" в воскресенье, 8 марта 2020 года, закончился задержанием нескольких участников

Об этом со ссылкой на Telegram канал молодежной организации "Традиция и порядок" передает Еспресо.TV.

По последним данным, всего взято под стражу четыре человека.

Среди них - 23-летняя участница войны с Россией на Донбассе в составе добровольческого батальона "Айдар" Виктория Заверуха.

Имена остальных трех молодых людей и причины их задержания пока уточняются.

Справка

Вита Заверуха проходила подозреваемой по делу о вооруженном нападении на инспекторов ГАИ в мае 2015 года. Один год и семь месяцев находилась в Лукьяновском следственном изоляторе.

"Марш против абортов" проходил в противовес феминистическому "Маршу женщин".