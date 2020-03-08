На Житомирской трассе от "встречи" с такси перевернулась Audi, есть госпитализированый

8 марта, 2020, 16:16

Под Киевом, на повороте к жилому комплексу "Чайки" в воскресенье, 8 марта 2020 года, столкнулись два автомобиля - Audi и Hyundai Sonata службы такси Bolt

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Оба автомобиля двигались в направлении Житомира.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, который двигался в среднем ряду, решил или просто перестроиться левее, или вернуть / развернуться, но при этом таксист не пропустил Audi, который тогда находился в крайнем левом ряду. и

В результате столкновения в "Ауди" оторвало правое переднее колесо, а в "Хундай" - левое переднее.

При этом "Ауди" перевернулась на крышу.

Можно сказать, что люди в "Ауди" родились в рубашке - они серьезно не пострадали и от госпитализации отказались. А вот таксиста пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа полиции.