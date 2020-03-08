На Житомирской трассе от "встречи" с такси перевернулась Audi, есть госпитализированый
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Оба автомобиля двигались в направлении Житомира.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, который двигался в среднем ряду, решил или просто перестроиться левее, или вернуть / развернуться, но при этом таксист не пропустил Audi, который тогда находился в крайнем левом ряду. и
В результате столкновения в "Ауди" оторвало правое переднее колесо, а в "Хундай" - левое переднее.
При этом "Ауди" перевернулась на крышу.
Можно сказать, что люди в "Ауди" родились в рубашке - они серьезно не пострадали и от госпитализации отказались. А вот таксиста пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа полиции.
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