МН17: международную следственную группу от Украины возглавил Гюндуз Мамедов

8 марта, 2020, 18:50

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины по делу MH17

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора сообщает Еспресо.TV .

Работа международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, продлена.

В Совместную следственную группу (Joint Investigation Team) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Сегодня, 8 марта 2020 года, в Амстердаме согласован и утвержден обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. От Офиса генерального прокурора к JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов (на фото - в центре), который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также сегодня JIT провела первое заседание в новом составе. Все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.

В частности, Мамедов, заверил, что это дело является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов украинской прокуратуры. Поэтому национальные правоохранительные органы не только готовы еще более эффективно расследовать преступление, но и как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности.

Представители JIT договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса, который стартует завтра в комплексе юстиции "Схипхол". В суде в качестве слушателей примут участие и украинские прокуроры.