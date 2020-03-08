 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКрым - это УкраинаКто-то очень хочет протестировать общество возможность уступок оккупантам, - Чубаров о заявлениях о поставке воды в Крым

Кто-то очень хочет протестировать общество возможность уступок оккупантам, - Чубаров о заявлениях о поставке воды в Крым


фото: ukrainian.voanews.com
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что заявлениями о поставках воды в оккупированный Крым украинская власть тестирует общество на возможность уступок России

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, заявления в украинском политикуме о возможной подаче воды в аннексированный Крым - это попытка узнать реакцию общества на возможность уступок России.

"За этими утверждениями, а затем их опровержением существует какой-то план. Кто-то очень хочет протестировать украинское общество на возможность уступок российским оккупантам. Но могу вас заверить, никто не позволит никому уступать суверенитет Украины", - сказал Чубаров.

  • Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
  • Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать