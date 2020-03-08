Кто-то очень хочет протестировать общество возможность уступок оккупантам, - Чубаров о заявлениях о поставке воды в Крым

8 марта, 2020, 12:50

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что заявлениями о поставках воды в оккупированный Крым украинская власть тестирует общество на возможность уступок России

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, заявления в украинском политикуме о возможной подаче воды в аннексированный Крым - это попытка узнать реакцию общества на возможность уступок России.

"За этими утверждениями, а затем их опровержением существует какой-то план. Кто-то очень хочет протестировать украинское общество на возможность уступок российским оккупантам. Но могу вас заверить, никто не позволит никому уступать суверенитет Украины", - сказал Чубаров.