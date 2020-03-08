Каждое слово Зеленского усиливает предчувствие войны, - Княжицкий

8 марта, 2020, 09:46

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что многовекторность политики Владимира Зеленского загоняет Украину в тупик

Об этом Княжицкий написал в facebook.

"Каждое слово Зеленского усиливает предчувствие войны. Нет, я понимаю эту логику: мы согласимся на требование России подавать воду в Крым. А чтобы не обвинили в измене, будем ругать Путина и будем рассказывать об обреченности тоталитарных режимов. А еще нажмем на Путина и скажем, что у него есть год. А то мы ему... что мы ему, мы еще не решили, правда", - отметил Княжицкий.

По его словам, из-за такой политики погибает все больше украинцев.

"За первую неделю марта только по официальным данным более 20 раненіх и 4 погибших. Путину не нужна "дворовая дипломатия", ему нужна "дворовая подчиненность". И победить его можно не поддавками, а потом простым шантажом, а затем заигрыванием", - написал Княжицкий.

По его убеждению Путина можно победить реформами, усилением обороноспособности, интеграцией в НАТО и ЕС, поддержкой союзников с G7.

"Потому что война с так называемыми "соросятами", создание коалиции с ОПЗЖ и коррумпированными группами и одновременно оскорбления Путина только раздражают последнего и оставляют нас без поддержки первых в войне с Россией. Многовекторность Зеленского, похоже, заключается в провокации конфликтов и на Востоке, и на Западе. Не умышленных, а из-за самоуверенного непрофессионализма. Поэтому страшно", - считает Княжицкий.