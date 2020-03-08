Канада предоставит $ 2 млн на поддержку Нацполиции Украины

8 марта, 2020, 19:51

Канада выделит Украине более $ 2 млн с целью поддержки Национальной полиции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады со ссылкой на заявление руководителя ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, передает Еспресо.TV.

Средства будут перечислены в течение ближайших трех лет "с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинга и просмотру процесса реформирования".

Шампань отметил, что эти средства будут предоставлены в рамках процесса реформ, осуществляемых в Украине, в воплощении которых Киеву активно помогает Канада.