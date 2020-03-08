Financial Times о последствиях отставки Кабмина: Зеленский отказался от попыток перестроить страну?

8 марта, 2020, 19:16

Громкая отставка правительства Алексея Гончарука, который не проработал даже одного года, и увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки ставит под угрозу будущее реформ в Украине

Об этом пишет влиятельное финансовое издание Financial Times (Великобритания), передает Еспресо.TV

В своем материале, опубликованном сегодня, 8 марта 2020 года, FT анализирует контекст и последствия политического потрясения в Украине на прошлой неделе

Газета называет отставку Кабмина Гончарука "зачисткой" (англ. Сlear-out - ред.) и указывает на опасения "инвесторов и политических реформаторов", что президент Владимир Зеленский "отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией".

Комментируя увольнение наиболее знаковых фигур, газета описывает экс-министра финансов Оксану Маркаров и генпрокурора Руслана Рябошапку как "реформаторов, которые пользовались уважением". Ушел из своей должности и министр экономики Тимофей Милованов - "экономист, получивший образование в США и который был инициатором и движущей силой долгожданной земельной реформы", напоминает автор публикации.

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Со ссылкой на финансистов и инвесторов FT критически комментирует причины недовольства Кабмином и Офисом генпрокурора, которые озвучил Владимир Зеленский .

"Инвесторы скептически отнеслись, в частности, к изгнанию Рябошапки, работу которого высоко оценили западные партнеры Киева и активисты борьбы со взяточничеством - за его попытку избавиться от коррупции в Офисе генпрокурора. До сих пор украинские олигархи часто злоупотребляли судебной системой, чтобы преследовать личные бизнес-интересы и сводить счеты ", - напоминает издание.

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Кроме того, газета цитирует заявление инвестиционной компании Dragon Capital, в которой отмечается, что в состав нового Кабмина не вошли "ключевые министры предыдущего правительства, ориентированные на интересы рынка", а новый премьер-министр Денис Шмыгаль еще не прояснил окончательно политику своего правительства . Все это "ставит вопрос о продолжении и качестве реформ, несмотря на обещание Зеленского не отступать" от них, говорится в заявлении Dragon Capital.

FT приводит мнение Тимоти Эша, аналитика компании BlueBay Asset Management. По его словам, раньше казалось, что Зеленский на самом деле намерен взяться за восстановление верховенства права в Украине и "обуздать олигархов". Однако, констатирует теперь Эш, события прошлой недели и вероятное формирование нового Кабмина с учетом интересов олигархов "вызывают серьезное беспокойство относительно того, действительно ли Зеленский вообще намерен что-то менять".

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Газета напоминает об успехах Украины в укреплении финансовой стабильности за последние полгода: инвесторы охотно вкладывали средства в украинские долговые облигации, так как их "убедили обещания Зеленского модернизировать страну, бороться с коррупцией и обнадеживала квалификацию членов правительственной команды". А гривна прошлого года укрепилась на 19% относительно доллара США.

Автор статьи озвучивает вопросы и по непростого для Украины периода, когда Зеленский решил провести "перезагрузку" Кабмина. На фоне переговоров с МВФ и из-за важности новой кредитной программы для Украины FT называет "тем более странным" время, выбранное для кадровых изменений.

"Я не понимаю цели смены правительства в этот момент", - повторяет эту мысль Александр Данилюк, бывший министр финансов и секретарь СНБО при Зеленском. В комментарии газете Данилюк предположил, что Зеленский решил сменить команду Кабмина, чтобы остановить резкое падение своей популярности.

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Говоря о новом премьере Денисе Шмыгале, FT напоминает, что он руководил одной из энергокомпаний, которая принадлежит "самому богатому олигарху Украины Ринату Ахметову". Таким образом, констатирует издание, это назначение породило предположение, что Зеленский "пытается дистанцироваться от конкурента Ахметова - миллиардера Игоря Коломойского, чей телевизионный канал превратил Зеленского в звезду и уделил ему огромное количество эфирного времени во время прошлогодней предвыборной кампании".

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Автор публикации напоминает о резких заявлениях Коломойского против сотрудничества Украины с МВФ, о национализации "Приватбанка" и незаконно выведенных из него средства. FT приводит цитату Рябошапки, который за день до своего увольнения напомнил, что "достиг хорошего прогресса в деле "Приватбанка", и это побуждает некоторых людей действовать быстрее и циничнее".

Теперь же, несмотря на заверения Шмыгаля о готовности сотрудничать с МВФ, финансовое положение Украины под угрозой.

"Я считаю, что есть серьезное непонимание ситуации со стороны президентской команды, которая предлагает решения, которые только ухудшают ситуацию", - цитирует Данилюка FT.

По его мнению, вполне очевидно, что с приходом нового правительства МВФ "возьмет паузу" в отношениях.

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